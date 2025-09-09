Лавров назвал «дурью» заявления об атаке России на самолет Урсулы фон дер Ляйен

Министр иностранных дел Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России о якобы воздействии на системы GPS при посадке самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии. По словам господина Лаврова, подобные утверждения являются фейком.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы "не угробили", — сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали».

Инцидент произошел 1 сентября, когда при посадке самолета главы ЕК в аэропорту Пловдив возникли подозрения о сбое в системе навигации. СМИ утверждали, что самолет был вынужден садиться по бумажным картам. В Кремле отрицали причастность России к сбою.