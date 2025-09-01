FT: самолет с главой Еврокомиссии пришлось сажать по бумажным картам

Самолет, на котором глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в воскресенье в болгарский Пловдив, из-за сбоя в работе GPS остался без средств электронной навигации. В результате пилотам пришлось сажать лайнер по бумажным картам, сообщает Financial Times.

«GPS во всей зоне аэропорта отключился»,— рассказал FT один из источников. После того как самолет в течение часа кружил над аэропортом, пилот принял решение посадить его вручную, используя аналоговые карты, добавил собеседник газеты.

По словам трех официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, «это было явное вмешательство» со стороны России.

«С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение случаев создания помех в работе GPS, а в последнее время и случаев подмены данных,— говорится в сообщении Управления воздушного движения Болгарии.— Эти помехи нарушают точный прием сигналов GPS, что приводит к различным проблемам в работе воздушных судов и наземных систем».

Госпожа фон дер Ляйен летела из Варшавы в Пловдив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и посетить завод по производству боеприпасов. Визит в Болгарию проходил в рамках тура главы Еврокомиссии по восточноевропейским странам, где она обсуждает с первыми лицами государств повышение обороноспособности ЕС.

