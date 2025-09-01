Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицает причастность России к сбою системы навигации при посадке самолета с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в болгарском Пловдиве.

Источники газеты Financial Times утверждали, что отключение навигации стало следствием «явного вмешательства» со стороны России. «Ваша информация неверна»,— сказал Дмитрий Песков газете.

Урсула фон дер Ляйен летела из Варшавы в Пловдив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и посетить завод по производству боеприпасов. Визит в Болгарию проходил в рамках тура главы Еврокомиссии по восточноевропейским странам, которые, по утверждению главы ЕК, сталкиваются с проблемами из-за общих границ с Россией или Белоруссией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глава Еврокомиссии впала в пограничное состояние».