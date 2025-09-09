Жители Дона в полтора раза чаще стали подключаться к проводному интернету

Из-за частых отключений мобильного интернета жители Ростовской области стали чаще подключаться к проводному интернету. Об этом сообщили «Ведомости Юг», ссылаясь на опрошенных ими интернет-провайдеров Ростовской области. По данным этих компаний, количество подключений увеличилось от 35% до 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самый большой прирост клиентов отмечен у «Ростелекома» — по сравнению с летом 2024 года количество подключений проводного интернета увеличилось в среднем на 35%. В июне количество заявок от физических лиц возросло на 42% по сравнению с маем. В июле этот рост продолжился, и число заявок увеличилось еще на 15%. В итоге количество подключений в июле оказалось на 63% выше, чем в мае.

По данным «Дом.ру» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»), с июня по август 2025 года число запросов на подключение домашнего интернета среди частных клиентов увеличилось в 1,5 раза, а среди корпоративных клиентов — в 1,6 раза.

Самый большой рост новых подключений зафиксирован в Ростове-на-Дону. По данным «Ростелекома», в топ также вошли Новочеркасск и Таганрог.

«Дом.ру» отмечает увеличение интереса к проводному интернету во всех 12 городах, где они предоставляют свои услуги. Летом в Донецке количество подключений выросло на 30% по сравнению со среднемесячными показателями, а в Красном Сулине — на 22%.

Представители компании отметили, что основной рост спроса на проводное интернет-соединение наблюдается среди частных пользователей.

«Ростелеком» зафиксировал увеличение числа абонентов данной категории примерно на 50%. Также был отмечен рост в 25% среди представителей малого и среднего бизнеса.

Провайдеры объясняют рост интереса к проводному интернету тем, что мобильная связь не всегда удовлетворяет потребности пользователей в решении повседневных задач, проводной интернет обеспечивает стабильное соединение и необходимую скорость, что делает его предпочтительным выбором для многих.

Наталья Белоштейн