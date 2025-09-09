Афинский государственный оркестр отменил концерт Дениса Мацуева

Афинский государственный оркестр сообщил об отмене концерта российского пианиста Дениса Мацуева, запланированного на 21 ноября. Решение принято в связи с «международной ситуацией». Мероприятие пройдет с участием другого солиста. Кого именно, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«За годы своего существования оркестр служит... ценностям открытого диалога и уважения, определяющим европейское культурное сообщество. В связи с этим он принимает решение скорректировать свою программу, учитывая современную международную ситуацию»,— сказано в пресс-релизе коллектива в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Концерты исполнителей из России за границей стали отменять на фоне российской военной операции на Украине. В феврале 2022-го концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке отменил выступления Дениса Мацуева и российского дирижера Валерия Гергиева, а лондонский театр «Ковент-Гарден» отменил гастроли артистов Большого театра. В марте того же года Баварская опера прекратила сотрудничество с господином Гергиевым и оперной певицей Анной Нетребко.

В июле этого года в Италии были отменены выступления Валерия Гергиева и пианиста Александра Романовского. В интервью «Ъ» господин Гергиев рассказал, что выступление не состоялось из-за вмешательства политиков.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Валерием Гергиевым.