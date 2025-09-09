Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ

Лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова помочь через систему ООН закрыть аппарат высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Господин Додик назвал его «неуполномоченным Шмидтом», который создает «полный беспорядок в Боснии». Его действия ставят под угрозу Дейтонские соглашения, утверждает сербский политик.

Милорад Додик рассказал о своей просьбе на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с господином Лавровым. «Это была возможность, чтобы я попросил министра (иностранных дел России.— "Ъ") через систему Объединенных Наций помочь в том, чтобы все-таки удалось закрыть этот аппарат высокого представителя, который должен был быть год, а остался на 30 лет»,— уточнил господин Додик (цитата по ТАСС).

Дейтонское мирное соглашение было подписано в 1995 году представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Этот документ положил конец длившейся с 1992 года гражданской войне в БиГ. Россия наряду с США, Германией, Великобританией и Францией была гарантом переговорного процесса. Милорад Додик сегодня заявил, что Дейтонское соглашение полностью разрушено. Глава МИД РФ призвал его не отказываться от этого соглашения и Устава ООН.