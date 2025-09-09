Лавров призвал Додика не отказываться от Дейтонского соглашения и Устава ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал лишенного мандата президента Республики Сербской Милорада Додика не отказываться от положений Устава ООН. С таким заявлением министр иностранных дел России выступил в ответ на слова господина Додика о том, что Дейтонское соглашение «разрушено» и «больше не функционирует».

«Просто хочу подчеркнуть, что тот факт, что наши западные коллеги на каждом углу по случаю и без повода нарушают положения Устава ООН, не означает, что мы должны от Устава ООН отказываться»,— сказал Сергей Лавров на встрече с Милорадом Додиком.

Министр подчеркнул, что Дейтонское соглашение, с позиции России, справедливо. «И наша как раз сила в том, что международно-правовая правда на нашей стороне»,— добавил он.

Анастасия Домбицкая