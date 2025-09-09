Додик: Дейтонское соглашение полностью разрушено

Лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Дейтонское соглашение «больше не функционирует» и «полностью разрушено». Об этом он сказал на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

«С Дейтонского соглашения уже прошло 30 лет,— сказал господин Додик на встрече с Сергеем Лавровым. — Вместе с вами мы оставались последовательными в применении Дейтонских соглашений. Но, к сожалению, это вызывало лишь еще большие проблемы. Сегодня, к сожалению, могу констатировать, что Дейтонское соглашение больше не функционирует. Оно полностью разрушено».

Дейтонское мирное соглашение, подписанное в 1995 году представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии, положило конец длившейся с 1992 года гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Россия наряду с США, Германией, Великобританией и Францией была гарантом переговорного процесса. С 1997 года, после того как документ полностью вступил в силу, документ регулирует устройство современной Боснии и Герцеговины.

Анастасия Домбицкая