В Ростовской области снизились цены на автомобили с пробегом

В августе 2025 года средняя цена автомобиля с пробегом в Ростовской области составила 1,62 млн руб., что на 1 тыс. руб. меньше, чем в июле. Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру со ссылкой на собственное исследование. Оценка, изучив объявления, опубликованные на платформе за месяц.

Наиболее заметно снижение средней стоимости в регионе отмечено у Lifan X50 — на 9,4%, до 642 тыс. руб. Также в тройку моделей вошли Volkswagen Passat (-7,2%, до 891 тыс. руб.) и Lada 2131 (-4,9%, до 526 тыс. руб.).

По данным аналитиков, ключевыми причинами снижения цен на вторичном рынке остаются избыточное предложение и изменение спроса. При этом многие продавцы по-прежнему устанавливают завышенные цены на свои автомобили, а высокие кредитные ставки ограничивают число потенциальных покупателей.

В целом в России в августе 2025 года средняя цена подержанных китайских автомобилей уменьшилась на 5% за год, опустившись до 2,1 млн руб., а на европейские, японские и корейские — почти на 9% за год, до 2,3 млн руб. Средняя стоимость российских автомобилей с пробегом составила 701 тыс. руб.

Наталья Белоштейн