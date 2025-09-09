Число раненых протестующих в Непале увеличилось до 500

В результате столкновений протестующих и сил безопасности в Непале 8 сентября ранения получили около 500 человек, передает The Himalayan Times. Ранее было известно о 300 пострадавших. Кроме того, погибли как минимум 19 протестующих. Посольство России в Непале сообщило, что россиян среди пострадавших нет.

Массовые протесты в Непале, которые получили название «Революция поколения Z», начались 8 сентября из-за решения властей запретить использование соцсетей. В Катманду протестующие окружили здание парламента. В ответ полиция начала стрелять по демонстрантам.

На второй день акций протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Шарма Оли и ворвались в правительственный комплекс. Шарма Оли и несколько министров подали в отставку. Запрет на использование соцсетей отменен.