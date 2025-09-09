Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число раненых протестующих в Непале увеличилось до 500

В результате столкновений протестующих и сил безопасности в Непале 8 сентября ранения получили около 500 человек, передает The Himalayan Times. Ранее было известно о 300 пострадавших. Кроме того, погибли как минимум 19 протестующих. Посольство России в Непале сообщило, что россиян среди пострадавших нет.

Массовые протесты в Непале, которые получили название «Революция поколения Z», начались 8 сентября из-за решения властей запретить использование соцсетей. В Катманду протестующие окружили здание парламента. В ответ полиция начала стрелять по демонстрантам.

На второй день акций протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Шарма Оли и ворвались в правительственный комплекс. Шарма Оли и несколько министров подали в отставку. Запрет на использование соцсетей отменен.

Фотогалерея

Массовые протесты в Непале

Предыдущая фотография
Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться

Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный демонстрантами

Автомобиль, сожженный демонстрантами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Шарма Оли

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Следующая фотография
1 / 23

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный демонстрантами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все