5 сентября 2025 года в банке «Центр-инвест» состоялась презентация адаптивной управляемой модели искусственного интеллекта (ИИ) «Социально ответственный банкинг», созданной на основе статей, книг и публичных выступлений команды банка за более чем 30 лет.



В рамках презентации состоялся интеллектуальный батл на стыке науки, медиа и ИИ-эксперимента между ВВВ (Высоковым В.В., председателем Совета Директоров банка, профессором, д.э.н., автором книг по социально ответственному банкингу) и ИИ ВВВ (нейросетью, обученной на его трудах).

— Модель работает с разными облаками. Это «золотая рыбка», в которой отражаются разные облачные модели, доступная на разных языках. Мы подарим эту модель не только Правительству и Банку России, но и ООН, нашим клиентам, вузам и партнёрам, чтобы студенты — будущие чиновники и руководители — знали, что такое «социально ответственный банкинг», — комментирует председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест», профессор, д. э. н. В. В. Высоков.

Основная цель проекта — обобщить опыт банка «Центр-инвест» и использовать потенциал ИИ для продвижения бизнес-модели устойчивого банкинга и создания общедоступной платформы повышения финансовой грамотности.

— В очередной раз мы увидели: банк «Центр-инвест» начинает, но все выигрывают. Батл показал: ИИ не надо бояться, а надо использовать в обучении и школьников, и студентов. Для сотрудников буду применять не только указания, но и промты, — резюмирует ректор Донского государственного технического университета, профессор, д. т. н. Бесарион Чохоевич Месхи.

Эффективность социально ответственной бизнес-модели банка «Центр-инвест» проверена временем и демонстрирует выдающиеся финансовые результаты. Согласно рейтинговому агентству «Эксперт РА», банк занимает 5-е место в стране по объему выданных кредитов в 2024 году и входит в топ-3 рейтинга кредитных организаций с максимальным приростом портфеля кредитов ИП за 2025 год согласно исследованию сервиса Brobank.ru

В первом полугодии 2025 года общие налоговые поступления от бизнеса в Ростовской области остались на уровне прошлого года. Налоги, которые заплатили клиенты банка «Центр-инвест», выросли на 11,2%.

Просроченная задолженность в банке многократно ниже, чем в среднем по региону: в 20 раз ниже по корпоративным кредитам, в 4,7 раза — по кредитам для малого и среднего бизнеса, в 15,8 раз — по кредитам для ИП, в 2,3 раза — по кредитам для населения.

— Мы строим надежное будущее с самыми лучшими и ответственными клиентами. Наши риски ниже, а устойчивость выше, — поясняет профессор Высоков.

Опыт банка «Центр-инвест» признан лучшей практикой в программе ООН «Ответственный банкинг» (UNEP FI PRB), а возможности ИИ-модели позволят транслировать эти знания для продвижения идей ответственного бизнеса.

