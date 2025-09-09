Иноагент Свердлин заочно приговорен к шести годам колонии за фейки об армии
Суд в Москве признал Григория Свердлина (признан в РФ иностранным агентом) виновным в распространении фейков о российской армии. Его заочно приговорили к шести годам лишения свободы, сообщила прокуратура Москвы.
Бывший глава благотворительной организации «Ночлежка» и основатель проекта «Идите лесом» (признан в РФ иностранным агентом) Григорий Свердлин «Идите лесом» (признан в РФ иностранным агентом)
Фото: @grigory.sverdlin
Приговор вынесен по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ, по мотивам политической ненависти). Суд также на три года лишил господина Свердлина права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов.
Григорий Свердлин был признан Минюстом РФ иноагентом в ноябре 2023 года. В том же месяце МВД объявило его в розыск. Он уехал из России в марте 2022 года после начала боевых действий на Украине. В прошлом возглавлял благотворительную организацию «Ночлежка». Основал проект «Идите лесом» (признан в РФ иностранным агентом), предназначенный для помощи тем, кто хочет избежать мобилизации. Минюст утверждал, что этот проект «распространял сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии».