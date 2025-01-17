Минюст признал иноагентом проект «Идите лесом»

Минюст России признал иностранным агентом помогавший избегать мобилизации в 2022 году проект «Идите лесом». Также в реестр иноагентов добавлены журналисты Андрей Козенко, Антон Рубин, Анастасия Лотарева, Ирина Ромалийская, Александра Прокопенко, ученая Ксения Кирия и ООО «Алая буква».

Согласно сообщению Минюста, вошедшие в список журналисты участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, выступали против боевых действий на Украине, распространяли недостоверные данные о решениях российских властей и проводимой ими политике.

Проект «Идите лесом» распространял сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии, выступал против боевых действий на Украине, указывает Минюст. Кроме того, основатель проекта — Григорий Свердлин — был объявлен иностранным агентом ранее, отметили в ведомстве.

ООО «Алая буква» учреждено журналистом Алексеем Серегиным, которого ранее признали иноагентом. Минюст пояснил, что в данном случае организация включена в реестр за участие в создании материалов иноагентов.