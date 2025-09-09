В Ейске при пожаре на крокодиловой ферме погибли 29 животных

В Ейске в ночь на 9 сентября произошел пожар на крокодиловой ферме «Крокодиловый каньон». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани, в результате возгорания погибли 28 крокодилов и одна черепаха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соседнем дельфинарии уточнили, что пострадала часть трибун. Жизням дельфинов-афалин, белухи, сивуча и морского котика угрозы нет. Временно отменены представления для зрителей.

Крупный пожар произошел на ул. Шмидта. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, горело одноэтажное здание на площади 150 кв. м.

В 01:19 огонь локализовали, а в 01:49 ликвидировали открытое горение. В тушении участвовали 27 человек и восемь единиц техники.

Причины возгорания уточняются, предварительно речь может идти о коротком замыкании. По информации спасателей, пострадавших среди людей нет.

Анна Гречко