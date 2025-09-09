Гендиректор «Россетей»: вопрос получения активов «РусГидро» «остро не стоит»

Вопрос передачи электросетевых активов «РусГидро» (MOEX: HYDR) на Дальнем Востоке в «Россети» (MOEX: FEES) обсуждался. Пока такой вариант «остро не стоит», заявил гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, важна не принадлежность Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК; входит в «РусГидро»), а решение ее экономических проблем. В частности, нужно обеспечить источниками финансирования льготное технологическое присоединение и операционную деятельность компании.

«Необходимо решить вопросы, связанные с подписанием регуляторных соглашений, эталонным регулированием, которое со следующего года должно заработать. Все это мы уже обсуждали с Минэнерго и "РусГидро"»,— рассказал господин Рюмин в интервью «Интерфаксу» на ВЭФ .

«РусГидро» владеет всей энергетикой на Дальнем Востоке, в том числе генерацией, сбытовой деятельностью и электросетями. Член правления компании Роман Бердников в кулуарах ВЭФ заявил что «РусГидро» считает правильным слияние своих распредсетевых активов «Якутскэнерго» и ДРСК для выделения из компании, но ожидает директиву правительства для дальнейших действий. Глава «Россетей» Андрей Рюмин сообщал «Ъ», что ему не известно об идее объединения двух активов.

