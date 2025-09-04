Сети хорошо упакуют

«РусГидро» (MOEX: HYDR) предлагает объединить подконтрольные ей Дальневосточную распредсетевую компанию (ДРСК) и «Якутскэнерго» для передачи новому владельцу. Перераспределение активов должно произойти в рамках либерализации рынка на Дальнем Востоке. «Россети», в чей контур могут быть переданы распредсети «РусГидро», пока не знакомы с предложением и до сих пор анализировали только финансовое состояние ДРСК. Объединение ДРСК с более убыточной «Якутскэнерго», по мнению аналитиков, усложнит процесс передачи.

«РусГидро» считает правильным слияние своих распредсетевых активов «Якутскэнерго» и ДРСК для выделения из компании, но ожидает директиву правительства для дальнейших действий, сообщил журналистам член правления «РусГидро» Роман Бердников в кулуарах ВЭФ-2025.

«РусГидро» владеет всей энергетикой на Дальнем Востоке, в том числе генерацией, сбытовой деятельностью и электросетями. Но с 2025 года регион вошел в оптовый энергорынок, где цена на электроэнергию формируется рыночными механизмами, а не регулируется тарифами. В этой логике сам факт владения «РусГидро» электросетевыми активами на Дальнем Востоке противоречит законодательству, запрещающему совмещать производство или сбыт электроэнергии с ее передачей. Из-за этого встал вопрос о том, что нужно разделить активы «РусГидро».

Роман Бердников сообщал, что компания готова начать распаковку своих электросетевых активов на Дальнем Востоке в 2025 году.

«Распаковка — это директивный вопрос. Мы не можем самостоятельно распаковать, это вопрос изменения долей. Директива может передать в Росимущество, может выставить на торги. Мы считаем правильным "Якутскэнерго" слить с ДРСК и все это вместе отдавать»,— сказал господин Бердников.

О том, что Минэнерго начало прорабатывать возможность передачи электросетей ДРСК, принадлежащих «РусГидро», в собственность «Россетей», “Ъ” сообщал 17 марта. Какова могла быть судьба электросетей «Якутскэнерго», на тот момент не сообщалось.

«Мы не обсуждали (с "Россетями".— “Ъ”), потому что ждем директиву, кому государство решит передать. Пока было поручение подготовить план мероприятий, он обсуждается на уровне ФАС и Минэнерго»,— пояснил господин Бердников.

Как сообщил “Ъ” глава «Россетей» Андрей Рюмин, компании не известно об идее объединения ДРСК и «Якутскэнерго».

По его словам, до сих пор проводился анализ только финансового состояния ДРСК. «Якутскэнерго», по оценкам «Россетей», еще более убыточный, чем ДРСК, актив. В ДРСК и «Якутскэнерго» необходимо ежегодно инвестировать более 10 млрд руб., впрочем, сейчас переговоры с «РусГидро», по словам господина Рюмина, не ведутся.

«Мы всегда говорили только про ДРСК, якутские сети в наших переговорах не звучали никогда… Желание "РусГидро" передать актив понятно. Но я считаю, что основной вопрос не в передаче убыточных активов, а в том, чтобы стабилизировать их финансово-экономическое состояние. Нужно заключать регуляторные соглашения с регионами, через эталоны решать проблемы с операционными результатами, персонифицировать льготное техприсоединение и т. д.»,— пояснил господин Рюмин.

В 2024 году «Якутскэнерго» получило убыток по РСБУ в размере 9,4 млрд руб., что в 12 раз больше, чем годом ранее, выручка снизилась на 3%, до 36,2 млрд руб. ДРСК по итогам 2024 года сократила убыток на 20% год к году, до 572 млн руб., выручка выросла на 11,7%, до 46,3 млрд руб.

Объединение активов ДРСК и «Якутскэнерго» в единое предложение, на взгляд директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, усложнит задачу поиска стороннего собственника для этих электросетевых активов и затруднит решение накопившихся экономических проблем в электросетевом комплексе Дальнего Востока. По его словам, для такого объединения необходимо устранить существующие недостатки расчета тарифных ставок для «Якутскэнерго». Кроме того, передача дальневосточных сетей требует решения существующих финансово-экономических дисбалансов, которые сегодня компенсируются за счет прибыли «РусГидро», считает он.

Татьяна Дятел, Владивосток