Глава «Россетей»: компании не известно об идее объединения ДРСК и «Якутскэнерго»

Глава «Россетей» (MOEX: FEES) Андрей Рюмин сообщил «Ъ», что компании не известно об идее объединения Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) и «Якутскэнерго».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Компания «РусГидро», которой принадлежат ДРСК и «Якутскэнерго», выступила за слияние двух своих дочерних организаций для последующей передачи этих активов «Россетям».

Андрей Рюмин заявил, что в переговорах «Россетей» и «РусГидро» никогда не обсуждалась передача «Якутскэнерго» — речь всегда шла только про ДРСК. По оценкам «Россетей», «Якутскэнерго» еще более убыточный актив, чем ДРСК. Сейчас в эти компании необходимо инвестировать более 10 млрд руб. каждый год. Однако сейчас переговоры с «РусГидро», которая выступает за слияние организаций, не ведутся, отметил господин Рюмин.

По его словам, желание «РусГидро» передать убыточные активы понятно, однако основной вопрос заключается в стабилизации финансово-экономического состояния компаний.

В свою очередь, член правления «РусГидро» Роман Бердников заявил, что компания не обсуждала с «Россетями» этот вопрос, потому что ждет решение государства о том, кому передать организации.

