Иранцы готовы открыть уран

Власти Ирана готовы прояснить ситуацию вокруг своих запасов высокообогащенного урана, который, как считают в США и Израиле, остался под завалами иранских исследовательских центров после американских и израильских бомбардировок в июне этого года. Это значительный сдвиг в позиции Тегерана, который до последнего времени принципиально отказывался вести диалог об оставшихся у него объемах ядерного материала, по уровню обогащения близкого к оружейному. Подобный сдвиг продиктован стремлением Ирана предотвратить повторное введение против него международных санкций, отмененных в 2015 году.

О том, что Тегеран смягчил свою позицию в переговорах с западными странами, сообщил 9 сентября ряд СМИ, освещающих ситуацию в Иране из-за рубежа. Так, по словам источников издания Amwaj media, глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил европейским государствам заключить «временную сделку», одним из элементов которой могла бы стать подотчетность Исламской Республики по проблеме накопленных у нее запасов урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному. Подобная мысль прозвучала во время встречи господина Аракчи с главой европейской дипломатии Каей Каллас, которая состоялась 5 сентября в Катаре, уточняют собеседники Amwaj media.

Это сообщение подтверждают источники спутникового телеканала Iran International. По их словам, за счет компромиссной позиции в вопросе урановых запасов Иран хочет предотвратить активацию snapback — механизма, который предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) 2015 года и позволяет любому из подписантов этих договоренностей (помимо Ирана, к ним присоединились Россия, Китай, США, Франция, Германия и Великобритания) потребовать возвращения против Ирана санкций Совета Безопасности (СБ) ООН, снятых по условиям СВПД.

28 августа «евротройка» (Франция, ФРГ и Великобритания) направила в СБ ООН письмо о необходимости запустить snapback. Формальным основанием стало то, что Иран, по версии европейцев, нарушил положения СВПД.

Однако неофициальный перечень претензий к Тегерану шире. «Евротройке» не понравилось, в частности, то, что он отказывался прояснять ситуацию вокруг своей ядерной программы после июньской 12-дневной войны, возобновлять переговоры по своей ядерной программе с администрацией президента Дональда Трампа и полноформатно сотрудничать с МАГАТЭ. Риск возрождения ограничительных мер, которые могут ударить по многим критически важным секторам иранской экономики, вероятно, убедил высшее руководство Исламской Республики в необходимости компромисса в переговорах с западными странами.

Уже 8 сентября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих этого агентства, что в диалоге с Тегераном «достигнут прогресс», однако при этом подчеркнул, что времени на переговоры остается не так много.

На следующий день господин Гросси отправился в Египет, чтобы провести очную встречу с шефом иранской дипломатии. В преддверии этой беседы господин Аракчи увиделся со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты и сообщил ему о готовности Ирана «разработать регламент взаимодействия с МАГАТЭ в новых реалиях после незаконных нападений США и сионистского режима (Израиля.— “Ъ”)». При этом, как пояснил глава МИД Ирана, работа с агентством должна вестись в рамках принятого 25 июня иранским Меджлисом (парламентом) закона об ограничении сотрудничества с МАГАТЭ. Господин Аракчи не уточнил, как это могло бы выглядеть на практике.

В свежем докладе МАГАТЭ о состоянии иранской ядерной программы, отрывки из которого появились в западных новостных агентствах 3 сентября, говорится, что незадолго до начала израильской операции «Народ как лев» (13–25 июня) иранская сторона немного увеличила запасы своего урана, обогащенного до 60%.

Так, довоенные объемы накопленного Исламской Республикой ядерного материала МАГАТЭ оценило в 440,9 кг урана, что на 32,3 кг больше, чем в предыдущих ежеквартальных отчетах агентства.

По стандартам МАГАТЭ этого бы могло хватить на десять ядерных боеголовок — при готовности Тегерана совершить производственный рывок и обогатить свои запасы до уровня в 90%, что, как говорят специалисты, не должно занять слишком много времени.

Сделка между Ираном и МАГАТЭ о новом формате сотрудничества будет означать, что через месяц после ее подписания Тегеран представит международным инспекторам собственный отчет о запасах высокообогащенного урана, оставшегося после американских и израильских бомбардировок, утверждает источник Amwaj media. После этого, по его словам, Тегеран и представители агентства должны начать переговоры о том, как инспекторы смогут верифицировать эти данные. Не исключено, что в этом и будет скрываться ключевая проблема дальнейшего диалога.

Нил Кербелов