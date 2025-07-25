Стамбул переключился на иранский атом

Иран и страны «евротройки» (Великобритания, Франция и Германия) провели в Стамбуле в пятницу, 25 июля, первые после 12-дневной войны переговоры по ядерной проблеме. Европейские столицы выступают за то, чтобы Тегеран вернулся к диалогу с Вашингтоном и прояснил ситуацию вокруг текущих возможностей своей атомной промышленности, оставшихся после американо-израильских бомбардировок. В противном случае «евротройка» угрожает вернуть против Ирана санкции Совета Безопасности (СБ) ООН, снятые в 2015 году по условиям прежней ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В Иране назвали переговоры «серьезными, откровенными и подробными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранское консульство в Женеве, где проходили переговоры о ядерной программе Тегерана

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Иранское консульство в Женеве, где проходили переговоры о ядерной программе Тегерана

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Первые после 12-дневной войны переговоры между Ираном и странами «евротройки», посвященные ядерной программе Исламской Республики, прошли 25 июля на территории иранского консульства в Стамбуле. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, который лично участвовал в консультациях с Великобританией, Францией и Германией, назвал дискуссию «серьезной, откровенной и подробной». Он сообщил, что его страна подтвердила свои принципиальные позиции в рамках ядерного досье. Участники встречи, добавил дипломат, договорились продолжить консультации. Каких-либо деталей господин Гарибабади не привел.

Переговоры между Тегераном и европейскими столицами были посвящены риску активации snapback — механизма, который дает западным странам возможность восстановить все рестрикции СБ ООН, долгие годы вводившиеся против Ирана в ответ на его ядерные разработки.

Эта опция была согласована в рамках СВПД — первоначальной ядерной сделки между Ираном и шестеркой иностранных посредников (РФ, США, КНР, Великобритания, Франция, ФРГ), однако эксклюзивная возможность ее применения до 18 ноября 2025 года есть только у «евротройки». Россия и Китай не смогут воспрепятствовать возвращению запретительных мер.

По словам источников Financial Times в западном дипкорпусе, условия «евротройки» — это возвращение Ирана к ядерным переговорам с США, прерванным из-за 12-дневной войны, а также возобновление сотрудничества между Исламской Республикой и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое было прекращено на фоне израильской операции «Народ как лев» (13–25 июня). По итогам американо-иранского переговорного процесса Великобритания, Франция и ФРГ хотели бы возвращения международных инспекций на иранские ядерные объекты, а также согласия Ирана на добровольный вывоз за рубеж остатков высокообогащенного урана, который, как принято считать, не был уничтожен по итогам 12-дневной войны. Взамен европейские столицы обещают Тегерану отложить активацию snapback, уточняют источники Financial Times.

По всей видимости, Тегеран готов пойти на некоторые уступки. Как проинформировал 25 июля директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, иранская сторона сообщила о готовности возобновить диалог по своей ядерной программе на техническом уровне.

Теоретически это позволило бы МАГАТЭ возродить инспекции на ядерных объектах Исламской Республики на каком-то этапе. «Вот что мы и планируем сделать: возможно, начать с технических деталей, а затем перейти к консультациям на высоком уровне»,— уточнил господин Гросси, добавив, что в состав технических групп, которые будут направлены в Иран для консультаций, пока не будут входить сами инспекторы.

Двумя днями ранее господин Гарибабади допустил, что переговоры с администрацией президента Дональда Трампа могут возобновиться, если США признают права Ирана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Если будет какой-то новый раунд переговоров с американцами, то, как я говорил, должны соблюдаться два-три принципа: вера в решение, при котором в выигрыше остаются обе стороны, а также честное участие в переговорах. Это важно. И платформа переговоров не должна использоваться для совершения новой военной агрессии»,— добавил иранский дипломат, но отметил, что многое будет зависеть от переговорного процесса с «евротройкой».

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул 24 июля, что позиции его страны не изменились — даже после американских и израильских бомбардировок. «Мы продолжим обогащение урана,— заявил глава МИДа.— Мы не откажемся от этого права иранского народа».

Руководство республики не исключает выхода из ДНЯО в том случае, если механизм snapback все-таки будет активирован.

Отвечая на вопрос “Ъ”, директор программы «Иран и шиитская ось» в Институте национальной безопасности (INSS) при Тель-Авивском университете Раз Циммт заявил: США и сами иранские власти считают, что у «евротройки» не так много влияния. «Переговоры с европейскими державами сейчас важны только с точки зрения одного — попробовать достичь договоренностей, которые позволят нейтрализовать механизм snapback»,— отметил он. По словам эксперта, Тегеран не хотел бы возвращения санкций СБ ООН, поэтому и идет на переговоры. «Вопрос заключается в том, что иранцы готовы предложить европейцам взамен»,— обратил внимание господин Циммт.

Эксперт допустил, что по итогам 12-дневной войны у Ирана осталось несколько сотен продвинутых центрифуг для обогащения урана. Кроме того, международное сообщество должно исходить из пессимистичного сценария и просчитывать то, что у Тегерана после американо-израильских бомбардировок все еще есть секретные ядерные объекты, отметил господин Циммт.

Нил Кербелов