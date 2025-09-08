Израиль принял предложение США о прекращении огня в Газе

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что власти приняли предложение президента США Дональда Трампа по сделке, предполагающей прекращение огня в секторе Газа и освобождение израильских заложников. О готовности освободить заложников в обмен на завершение боевых действий в начале сентября сообщал и палестинский «Хамас».

Гидеон Саар прокомментировал возможность сделки с «Хамасом» на пресс-конференции в Будапеште, его слова приводит Reuters Израильский министр отметил, что предложение предполагает добровольную сдачу «Хамасом» от оружия.

Накануне Дональд Трамп потребовал от «Хамаса» принять разработанное США предложение о прекращении огня в секторе Газа. Подробностей он не привел. Как писали израильские СМИ, предполагается, что «Хамас» освободит израильских заложников в первый день перемирия в обмен на тысячи палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Затем планируется начать переговоры о долгосрочном мире. Палестинская сторона, в свою очередь, требует полного вывода израильских войск из анклава.

Лусине Баласян