США сокращают дистанцию между Израилем и «Хамасом»

Власти Израиля выразили готовность принять мирное предложение США, которое предполагает одноэтапное освобождение всех заложников, похищенных 7 октября 2023 года, и разоружение «Хамаса». С такой инициативой администрация президента Дональда Трампа выступила на минувшей неделе. Проект договоренностей уже был представлен палестинской группировкой, которая согласилась немедленно вернуться к переговорам. На фоне обмена позитивными сигналами еврейское государство, однако, сталкивается с разгулом террористической активности: 8 сентября два боевика расстреляли людей на автобусной остановке в Иерусалиме. Погибли как минимум шесть человек, террористы были ликвидированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следы от пуль на стекле автобуса после стрельбы в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad / Reuters Следы от пуль на стекле автобуса после стрельбы в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad / Reuters

О том, что Израиль готов принять предложение администрации Дональда Трампа, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил 8 сентября на пресс-конференции в Будапеште. Он подчеркнул, что его страна примет проект полномасштабного соглашения, которое будет включать одномоментное освобождение заложников и разоружение «Хамаса». Днем ранее с этой же инициативой, представленной США, согласились представители радикальной группировки, заявившие, что они приветствуют любой шаг, который приведет к прекращению боевых действий со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отдельно «Хамас» потребовал, чтобы Израиль сделал четкое заявление о прекращении войны и выводе своих воинских частей с территории анклава.

По словам израильских источников Axios, американская инициатива, направленная «Хамасу», включает в себя идею об одноэтапном освобождении всех узников и выдаче тел погибших заложников в обмен на прекращение огня в Газе и завершение операции ЦАХАЛа «Колесницы Гидеона», которая постепенно входит в свою вторую, решающую фазу. Кроме того, по словам собеседников Axios, Израиль, согласно этим условиям, должен освободить от 2,5 тыс. до 3 тыс. заключенных из числа палестинских боевиков, в том числе сотни тех, кто отбывает пожизненное наказание за убийство израильских граждан.

После того как правительство Биньямина Нетаньяху объявит о прекращении огня, стороны вооруженного конфликта должны начать переговорный процесс об условиях окончания войны. Повестка этого диалога, уточняет Axios, включает в себя требования о полном разоружении «Хамаса» и выводе израильских частей из Газы. При этом «режим тишины» должен действовать все время, пока еврейское государство и палестинская группировка будут вести переговоры о завершении почти двухлетнего конфликта.

Заявление «Хамаса» появилось через считаные часы после того, как Дональд Трамп выступил с очередной угрозой в адрес группировки в соцсети Truth Social. «Все хотят, чтобы заложники вернулись домой,— подчеркнул глава Белого дома.— Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пора и “Хамасу” принять их. Я предупреждал “Хамас” о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!»

Из 48 заложников, которые все еще находятся в Газе, израильские власти официально объявили погибшими 26. По предположениям, 20 человек все еще живы, а судьба двух узников остается неизвестной.

Предложение США было представлено «Хамасу» на минувшей неделе спецпосланником Стивом Уиткоффом, который направил его группировке через своих неофициальных посредников. При этом радикалам были даны гарантии: если они примут инициативу, то президент Трамп будет лично убеждать израильское руководство поставить боевые действия на паузу.

Сам Израиль продолжает жить в состоянии постоянного напряжения. 8 сентября Иерусалим стал местом кровопролитного теракта, когда двое выходцев с Западного берега реки Иордан открыли стрельбу по людям на автобусной станции в районе Рамот. Погибли как минимум шесть человек, оба нападавших были нейтрализованы.

После этой трагедии господин Нетаньяху созвал экстренное совещание с руководителями своего силового блока. Посетив место происшествия, премьер Израиля подчеркнул, что сейчас его страна ведет борьбу с терроризмом на всех фронтах и эта война продолжается не только в секторе Газа, но и в Иерусалиме и Иудее и Самарии (библейский топоним для обозначения Западного берега реки Иордан).

До сегодняшнего дня Израиль готовился нанести удар по городу Газа, одному из важнейший оплотов «Хамаса». Как утверждает издание Ynet, одной из целей новой фазы операции должен был стать действующий лидер вооруженного крыла группировки — Изз ад-Дин аль-Хаддад. Сейчас он командует одной из бригад в западной части сектора, которая, по мнению израильской военной разведки, за последний год значительно восстановила свои возможности. В ЦАХАЛе полагают, что Изз ад-Дин аль-Хаддад хочет сохранить людские ресурсы, передислоцировав почти 10 тыс. боевиков на юг анклава под видом мирного населения. Их необходимо остановить, считают военные.

Если сделка не состоится, город Газа, 40% территории которого уже находится под контролем ЦАХАЛа, подвергнется таким ударам, которые могут отбросить назад любой переговорный процесс, даже инициированный лично президентом США.

Нил Кербелов