Путин поручил увеличить срок записи к врачу через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения срока для записи к врачу через портал «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин предложил продлить срок записи на прием к врачу, диагностику и лечебные процедуры. Это должно упростить доступ к медицинским услугам для граждан.

За исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Он должен подготовить доклад о проделанной работе до 20 ноября 2026 года.