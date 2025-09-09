В России за неделю коронавирус выявили у 11,5 тыс. человек

В России за неделю COVID-19 выявили у 11,5 тыс. пациентов. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили «Ъ», что рост заболеваемости коронавирусом остается низким.

В ведомстве также сообщили о 425 тыс. выявленных случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Во всех регионах России, отметили в Роспотребнадзоре, продолжается кампания по вакцинации против гриппа.

В июле специалисты Роспотребнадзора сообщили о новом штамме коронавируса — XFG (Stratus, Стратус). По данным на 23 июля в России выявили 114 случаев заболевания. Большая часть из них приходится на Москву. Симптомы XFG легкие: температура до 38 , боль в горле, насморк, часто отмечается осиплость голоса.