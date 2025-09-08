Долг отбуксировали в суд

Компания Yellow Rose Shipping Ltd (Маршалловы Острова) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который взыскал в пользу Морспасслужбы 22,8 млн руб. за спасение сухогруза Lider Bulut под флагом Камеруна. В 2022 году судно село на мель в порту Туапсе. Азово-Черноморский филиал Морспасслужбы (базируется в Новороссийске) обеспечивал безопасную стоянку сухогруза до его транспортировки в порт Самсун (Турция). Однако судовладелец счел, что судно не нуждалось в помощи и отказался в добровольном порядке оплачивать услуги Морспасслужбы. Юристы считают, что суд первой инстанции допустил ряд нарушений, и у ответчика есть шансы на отмену решения в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: morspas.ru Фото: morspas.ru

Компания Yellow Rose Shipping Ltd обратилась в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который взыскал в пользу Морспасслужбы 22,8 млн руб. за обеспечение безопасной стоянки сухогруза Lider Bulut.

18 июня 2022 года сухогруз Lider Bulut под флагом Камеруна, перевозивший 2,2 млн т фруктов и овощей, сел на мель в 260 м от берега Туапсе. Экипаж Lider Bulut подал заявку на проведение аварийно-восстановительных работ.

Согласно материалам дела, Морспасслужба направила к аварийному сухогрузу спасательные суда «Валерий Барский» и «Водолаз-31», установила боновые заграждения для предотвращения разлива нефтепродуктов. После этого с 27 июня по 14 июля по заявке судового агента ООО «Вереск» Морспасслужба обеспечивала безопасную стоянку теплохода с помощью аварийно-спасательного судна «Спасатель Демидов». Услуги включали буксирное сопровождение и поддержание систем жизнеобеспечения по тарифу 1,3 млн руб. в сутки.

Ответчик заявил в суде, что является ненадлежащим должником, поскольку передал судно в аренду компании Samsun Shipping Ltd. По договору аренды именно арендатор несет все расходы на эксплуатацию и содержание судна, включая агентские и портовые услуги. Кроме того, ответчик указал, что между ним и ООО «Вереск» отсутствуют договорные отношения.

Довод ответчика об ответственности третьего лица — Samsun Shipping Ltd — суд первой инстанции отклонил, поскольку он противоречит требованиям, прописанным в Кодексе торгового мореплавания (КТМ) РФ, согласно которым «ответственность за удаление затонувшего имущества несет именно собственник».

«Доводы ответчика о том, что судно не нуждалось в помощи, не являлось затонувшим имуществом, а после завершения спасательной операции находилось в исправном техническом состоянии, опровергаются, поскольку в силу положений ст. 109 КТМ РФ к затонувшему имуществу относится не только затонувшее или севшее на мель судно, но и судно, которое может затонуть или сесть на мель, если не будут предприняты меры по оказанию помощи»,— говорится в решении суда.

Также АСКК отметил, что спасение судна, на борту которого находился экипаж, а также было размещено 187 т тяжелого топлива, 39 т дизельного топлива, груз и рефрижераторы, проводилось в интересах судовладельца.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что компания Yellow Rose Shipping Ltd имеет веские основания для обжалования решения, поскольку суд первой инстанции проигнорировал ключевой договорный факт: судно было передано в аренду Samsun Shipping Ltd, которая по условиям договора полностью несла все расходы, включая портовые и агентирование. «Ответчик представил неоспоримые доказательства оплаты всех счетов именно арендатором, что свидетельствует о его ненадлежащем привлечении к ответственности. Более того, суд возложил на собственника обязанности, которые в данной ситуации должны были исполняться арендатором, что противоречит принципу свободы договора и распределению рисков по соглашению сторон. Применение норм Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации о затонувшем имуществе к ситуации безопасной стоянки после завершения спасательной операции является спорным и расширительным толкованием закона. Эти процессуальные и материально-правовые нарушения дают компании серьезные шансы на отмену решения в апелляции»,— говорит господин Жаров.

Наталья Решетняк