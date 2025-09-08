Власти Афганистана заявили о «наивысшем уровне» связей с Россией

Сотрудничество России и Афганистана достигло «наивысшего уровня» с момента признания Россией правительства талибов, заявил заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат. По его словам, афганские власти рассчитывают подписать с Россией соглашения по ряду проектов в скором времени.

«Сейчас же политические и экономические связи между Кабулом и Москвой достигли наивысшего уровня, в то же время сотрудничество продолжается в различных секторах, чтобы расширить эти связи»,— сказал Хамдулла Фитрат агентству «РИА Новости».

Признание Россией властей Афганистана создало благоприятные условия для инвестиций российской стороны в различные секторы афганской экономики, считают в Кабуле. «Несколько российских делегаций посетили Кабул, продемонстрировав готовность к реализации конкретных проектов и инвестиций в ключевые секторы. Профильные учреждения работают над этими инициативами,— отметил Хамдулла Фитрат. — Мы надеемся, что в ближайшем будущем будут подписаны договоренности».

Вице-премьер России Алексей Оверчук ранее сообщал, что российские власти изучают инвестиционные проекты, которые предлагает Афганистан. В их числе — строительство железной дороги.

Россия стала первой в мире страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан — государство, провозглашенное движением «Талибан» после повторного прихода к власти в Кабуле в 2021 году. Решение было принято несколько месяцев спустя после инициативы Верховного суда РФ исключить радикальную группировку из перечня террористических организаций.

Подробности — в материале «Ъ» «"Талибан" был плох, а стал ух!..»

Анастасия Домбицкая