Россия может построить железную дорогу в Афганистане

Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия изучает инвестиционные проекты, которые предлагает Афганистан. В их числе — строительство железной дороги.

«Для нас важно, что эти проекты обеспечат лучшую транспортную связанность в Евразии и будут способствовать реализации видения Большого евразийского партнерства»,— сказал господин Оверчук «РИА Новости» на полях ВЭФ.

Как добавил вице-премьер, Афганистан находится в центре Евразии, поэтому Россия стремится развивать с ним сотрудничество. Он также сказал, что строительство железной дороги обсуждается с властями Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Узбекистана и Туркмении.