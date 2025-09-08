В убийстве пропавшей жительницы Аксая обвинили ее бывшего мужа
В Ростове-на-Дону обвинение в убийстве пропавшей жительницы Аксая предъявлено ее бывшему мужу. Фигурант взят под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области
По данным местных СМИ, речь об Алене Редько.
Об исчезновении 40-летней жительницы Аксая стало известно в августе 2025 года. Так как обстоятельства ее пропажи указывали на возможный криминальный характер, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Тело погибшей было обнаружено в начале сентября в лесополосе на левом берегу Дона.
Собранные следователями доказательства указывали на причастность к преступлению ее бывшего супруга.
«Фигурант, изначально отрицавший свою причастность к совершенному преступлению, в настоящее время признал вину и изложил обстоятельства убийства»,— отметили в ведомстве.
Обвиняемый рассказал, что задушил Алену Редько с помощью провода, когда она уснула в салоне его автомобиля. После чего перенес ее тело в лесополосу и избавился от вещественных доказательств вины.
Расследование продолжается.