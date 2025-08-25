Пока снэпбэк не превратился в тыкву

Россия не считает западные страны вправе угрожать Ирану возвращением ранее действовавших в отношении него жестких санкций Совбеза ООН и не намерена соблюдать прежние рестрикции, если об их возобновлении будет объявлено. Это следует из ответа МИД РФ на запрос “Ъ” о том, какой позиции придерживается Москва на фоне требований Великобритании, Германии и Франции к Ирану до 31 августа пойти на значительные уступки по его ядерной программе. В министерстве “Ъ” объяснили и то, на каком юридическом основании Россия намерена игнорировать действия «евротройки»: поскольку эти страны сами давно уже не придерживаются условий иранской ядерной сделки, они более не имеют права пользоваться ее механизмами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rasoul Shojaie / IRNA / WANA / Reuters Фото: Rasoul Shojaie / IRNA / WANA / Reuters

Приближается 31 августа — срок, до которого Иран должен пойти на существенные уступки по своей ядерной программе, иначе три европейские страны, выступившие посредниками по заключению иранской ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция), грозятся задействовать механизм, позволяющий восстановить международные санкции в отношении Тегерана. Речь идет о снэпбэке (snapback, с англ. отскок, откат), позволяющем любому из государств—посредников договоренностей 2015 года (помимо европейцев это РФ, Китай и США) потребовать возвращения санкций Совбеза ООН в отношении Тегерана, отмененных в рамках ядерной сделки.

На 26 августа намечены переговоры между Ираном и «евротройкой». Но в Тегеране, судя по заявлениям главы иранского МИДа Аббаса Аракчи, не особо надеются на успех. «Механизм "снэпбэк" может быть в конечном счете активирован, я этого не исключаю»,— заявил он агентству IRNA, добавив, что Иран неоднократно обсуждал эту проблему с Россией и Китаем.

«Серьезный дестабилизирующий фактор»

“Ъ” обратился в МИД РФ с просьбой прояснить позицию России по вопросу о восстановлении в отношении Ирана международных санкций. «Угрозы Великобритании, Германии и Франции привести в действие механизм восстановления ранее отмененных ооновских санкций в отношении Ирана (снэпбэк) — это серьезный дестабилизирующий фактор,— заявили в департаменте информации и печати министерства.— На словах европейцы выступают за дипломатию и переговоры, однако их поведение отдаляет такую перспективу и заставляет сомневаться в их заинтересованности урегулировать поднимаемые ими вопросы по существу».

Как напомнили в МИДе, решение о включении в резолюцию Совбеза ООН 2231, принятую в поддержку иранской ядерной сделки 2015 года, особого по своему характеру механизма «снэпбэк», не имеющего аналогов в практике СБ, принималось на заключительном этапе переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, официальное название договоренностей по иранскому атому). Иран дал на это согласие в интересах скорейшего заключения СВПД, тем самым, как отметили в МИД РФ, «подтвердив намерение неукоснительно соблюдать взятые обязательства».

«СВПД, справедливо считавшийся крупным историческим достижением международной дипломатии, на сегодняшний день в основном существует только на бумаге,— констатируют в МИД РФ.— Это прямое следствие допущенных США и европейскими странами многочисленных нарушений резолюции СБ ООН 2231. Выполнять свои обязательства западники не собираются. Усилия по восстановлению ядерной сделки они саботировали. При этом упорно перекладывают ответственность за ее развал на Тегеран, стремясь создать у международного сообщества ощущение неотвратимой угрозы, связанной с иранской ядерной программой, борьба с которой может вестись любыми средствами».

По мнению МИД РФ, цели оппонентов Ирана «давно ясны» и «не имеют никакого отношения к ядерному нераспространению», «не говоря о том, что они оказывают разрушительное воздействие на режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”)».

«Речь идет о том, чтобы поставить под вопрос право Ирана по статье IV ДНЯО на мирное освоение атомной энергии и добиться полного или значительного сворачивания ядерной программы Исламской Республики Иран под предлогом имеющихся у Запада озабоченностей. Такой подход категорически неприемлем, несостоятелен с точки зрения международного права и создает нехороший прецедент, когда параметры ядерной программы того или иного участника ДНЯО диктуются извне»,— настаивают в МИДе.

Статья IV ДНЯО гласит, что все страны—участники договора вправе «развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации» и в соответствии с другими статьями этого соглашения.

Ситуация вокруг Ирана начала обостряться после того, как президент США Дональд Трамп в 2018 году вывел свою страну из иранской ядерной сделки. Она предусматривала снятие с Тегерана ооновских и односторонних санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. Но Дональд Трамп решил, что это соглашение невыгодно США, вышел из сделки и вновь ввел против Ирана односторонние санкции. В ответ Иран, выждав год, значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана. Весной 2021 года, после того как Белый дом занял Джо Байден, стороны начали переговоры по восстановлению сделки, но к осени 2022 года процесс оказался парализован. Весной 2025 года, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, переговоры между Ираном и США возобновились, однако были прерваны Тегераном в июне после того, как Израиль и США атаковали иранские ядерные объекты.

Теперь формально остающаяся в СВПД «евротройка» грозит Ирану задействованием снэпбэка и восстановлением международных рестрикций, если он не пойдет на уступки (среди прочего от него требуют фактически полностью или даже полностью отказаться от обогащения урана и вывезти имеющиеся у него запасы высокообогащенного урана за пределы страны).

«Один из принципов международного права»

Между тем, как следует из комментария МИД РФ “Ъ”, по мнению Москвы, «евротройка» вообще не имеет права пользоваться этим спецмеханизмом. «Строго говоря, правовых и процедурных возможностей для запуска снэпбэка у Великобритании, Германии и Франции нет. Выход США из СВПД в мае 2018 года вкупе с восстановлением и ужесточением ими ранее действовавших национальных санкций в отношении Ирана, а также несоблюдение обязательств по отмене односторонних репрессалий со стороны европейских стран представляют собой существенное нарушение резолюции СБ ООН 2231. Страны, грубо нарушающие эту резолюцию, не могут воспользоваться заложенным в ней инструментарием дисциплинирующего воздействия. Это один из фундаментальных принципов международного права»,— подчеркнули в министерстве.

Проще говоря: раз европейцы сами не соблюдают иранскую сделку и соответствующую резолюцию СБ ООН (по ее условиям они должны были полностью отменить свои односторонние санкции в отношении Ирана, чего они не сделали), то они не могут пользоваться ее положениями.

Попытки европейских стран представить дело так, будто они могут воспользоваться положениями резолюции, не выполняя при этом СВПД, в МИД РФ считают несостоятельными. «На деле европейские страны не вправе обращаться с "жалобой" в Совет Безопасности ООН, так как не обеспечили соблюдение необходимых процедур, которые предусматривают этап разрешения споров в Совместной комиссии СВПД, которая по данному вопросу не собиралась. Любые действия в обход согласованного порядка — грубое нарушение резолюции СБ ООН 2231»,— предупреждают в министерстве.

При этом там отмечают, что прежние резолюции СБ ООН в отношении Ирана, предусматривавшие ввод санкций, «утратили актуальность». «Имевшиеся у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ.— “Ъ”) вопросы к Тегерану, ради прояснения которых принимались эти резолюции, давно и окончательно сняты, что зафиксировано в соответствующих докладах и решениях агентства, а формула всеобъемлющего урегулирования вокруг иранской ядерной программы была найдена и воплощена в СВПД»,— говорится в комментарии МИДа.

«Трюки без обязательств»

В министерстве подчеркивают: «Какие-либо шаги, предпринятые европейцами с отклонением от согласованных требований Совета Безопасности, не в состоянии повлечь юридических обязательств для других стран». «Конечно, западники могут пойти напролом и просто объявить снэпбэк состоявшимся, добиваясь от других стран соблюдения их неправомерных требований по оказанию давления на Тегеран. Но никаких международно-правовых обязательств подобные трюки не создают»,— отмечают в ведомстве, давая понять, что, даже если западные страны объявят международные санкции в отношении Ирана восстановленными, Россия их соблюдать не будет.

Важно, что действие резолюции Совбеза ООН 2231 автоматически прекратится 18 октября — после этого срока самое понятие «снэпбэк» станет неактуальным, а любые международные действия в отношении Ирана потребуют одобрения (или несопротивления) пяти постоянных членов СБ (помимо РФ, это Великобритания, Китай, США и Франция).

То есть после этой даты Россия сможет заблокировать любую антииранскую резолюцию, просто воспользовавшись своим правом вето, поэтому «евротройка», видимо, так спешит решить вопрос с санкциями до середины октября.

«Занимаясь манипуляциями со снэпбэком, европейцы напрасно тратят драгоценное время и энергию,— заявили “Ъ” по этому поводу в МИД РФ.— Нужно возвращаться к дипломатии и на этой основе договариваться о возможных путях устранения любых подозрений и предубеждений в отношении иранского мирного атома на основе международного права и при должном учете интересов Исламской Республики Иран, включая ее право на обогащение урана для гражданских нужд под международным контролем». Именно на этом, как заключили в министерстве, стоило бы сейчас сосредоточить все усилия.

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко