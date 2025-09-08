Гросси: МАГАТЭ надеется в ближайшие дни решить вопрос сотрудничества с Ираном

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает, что в ближайшие дни удастся завершить переговорный процесс по вопросу возобновления сотрудничества с Ираном. Об этом он сказал на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters

«Прогресс достигнут,— отметил господин Гросси. — Я искренне надеюсь, что в ближайшие дни удастся успешно завершить эти переговоры, что будет способствовать возобновлению нашей столь необходимой работы с Ираном».

Господин Гросси отметил, что соглашение о всеобъемлющих гарантиях Ирана по ДНЯО остается в силе. На сегодня это единственный юридически обязывающий договор, регулирующий права и обязанности МАГАТЭ и Ирана в отношении гарантий.

После атаки Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне Иран обвинил МАГАТЭ в невыполнении своих обязательств и временно прекратил сотрудничество с агентством. 26 августа Гросси сообщил, что первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах. Инспекторы продолжали обсуждать практические механизмы для возобновления своей работы.

Иранские власти считают, что в нынешних условиях формат взаимодействия с МАГАТЭ должен быть изменен. В частности, запросы агентства на инспекции ядерных объектов предлагается рассматривать в отдельном порядке. Иран отказывается возобновлять инспекции до тех пор, пока новый формат сотрудничества не будет согласован.

Подробнее о развитии ситуации вокруг иранской ядерной программы — в материале «Ъ» «Пока снэпбэк не превратился в тыкву».

Анастасия Домбицкая