Под Калининградом нашли обезглавленное тело главы соледобывающей компании

Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы в Калининградской области, сообщили правоохранительные органы «РИА Новости».

«Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли без головы под Калининградом, недалеко от поселка Солнечное в Гурьевском районе. Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос»,— сказал собеседник агентства. Имя гендиректора и название компании, которую он возглавлял, он не назвал. Управление СКР по региону сообщило агентству о начале доследственной проверки.

Региональное издание «Клопс» со ссылкой на экстренные службы пишет, что речь идет о 43-летнем мужчине. Обезглавленное тело обнаружили очевидцы. Издание также уточняет, что буксировочный трос свисал с перил моста.