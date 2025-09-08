Слюсарь: разбазаренное хозяйство «Ростовводоканала» надо вернуть государству

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поддержал возвращение собственности «Ростовводоканала» в собственность государству. Господин Слюсарь также отметил в сообщении в Telegram-канале, что с решением согласился и Владимир Путин в рамках недавней встречи.

«То, что важнейший объект жизнеобеспечения города-миллионника оказался в руках у частника, который и не собирался вкладываться в его нормальное содержание, — ситуация дикая и требует кардинальных мер», — написал врио губернатора.

По данным «Ъ», Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск к бывшему замминистра энергетики, главе АО «Евразийский» Станиславу Светлицкому. Правоохранители считают, что чиновник, ставший впоследствии фигурантом ряда резонансных уголовных дел, с помощью экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева получил под контроль компанию «Ростовводоканал», которая позволила ему стать миллиардером и приобрести элитную недвижимость в столичном регионе.

Константин Соловьев