Лавров: некоторые маргиналы на Западе все еще планируют развал России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о продолжающихся попытках западных сил разделить РФ на отдельные регионы. Как отметил министр на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, покинувшая страну «иноагентсткая оппозиция» пытается продвигать эту тему, однако успехов не имеет.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«До сих пор некоторыми маргинальными персонажами на Западе планируется развал Российской Федерации на различные регионы», — сказал господин Лавров. По его словам, Запад в свое время воспринял распад СССР как «шанс для продолжения своей линии теперь уже на ослабление России».

При этом он отметил, что Россия не намерена мстить бывшим партнерам, в том числе прекратившим бизнес в РФ, но будет учитывать их прошлые действия.