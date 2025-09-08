Лавров: Россия не будет игнорировать западных партнеров и мстить за прошлое

Россия не хочет кому-либо мстить и не собирается игнорировать западных партнеров, если те захотят восстановления отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего ежегодного обращения к студентам и профессорско-преподавательскому составу МГИМО. Однако прошлые действия западных коллег будут учитываться при принятии решений, подчеркнул господин Лавров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. Мы никого не собираемся игнорировать,— сказал Сергей Лавров. — Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но посмотрим, на каких условиях это можно сделать».

По словам Сергея Лаврова, в России будут учитывать «ненадежность» западных партнеров, когда и если те захотят вернуться к ведению дел с Россией.

Анастасия Домбицкая