Минэнерго: власти рассмотрели меры поддержки более 42 угольных компаний

Подкомиссия под руководством главы Минфина Антона Силуанова рассмотрела оказание мер поддержки более 42 угольным предприятиям. Об этом рассказал министр энергетики Сергей Цивилев.

По его словам, программа поддержки отрасли включает «широкие меры». В их числе — отсрочка по налоговым платежам и реструктуризация банковских кредитов.

«Отдельная была программа, и она действует... Это рассмотрение индивидуальных программ для каждого отдельного предприятия, которое находится в самом тяжелом положении»,— сказал министр в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

Росстат сообщал о росте сальдированного убытка угольных компаний в 26 раз. Для стабилизации ситуации правительство разработало программу поддержки угледобывающих предприятий с финансированием около 63 млрд руб. Предусмотрены отсрочка по уплате НДПИ до 30 ноября, продление сроков уплаты части страховых взносов и предоставление отсрочек по задолженностям.

