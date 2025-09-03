Кокс снова дешевеет

Период роста цен на коксующийся уголь сменился падением котировок. Снижение спроса наблюдается в странах Азии из-за кризиса в сталелитейной отрасли и переполненности складов и портов. Впрочем, текущие цены пока позволяют российским угольщикам экспортировать металлургический уголь с прибылью.

Цены на российский уголь PCI (пылеугольное топливо) в Китае на третьей недели августа опустились на $5–10, до $130–135 за тонну с учетом стоимости фрахта (CFR), говорится в обзоре NEFT Research. Падение котировок вызвано слабым спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поставщики были вынуждены активнее искать сделки на споте в Юго-Восточной Азии, отмечают аналитики.

По данным NEFT Research, российский коксующийся уголь в портах Дальнего Востока подорожал за отчетную неделю на 1%, до $147,4 за тонну. Но, как сказано в обзоре, сентябрьские партии полностью распроданы, а новых сделок зафиксировано не было, что указывает на сдержанную активность покупателей в этом сегменте.

Глобальные цены на коксующийся уголь за неделю упали на 0,3–2,2% в зависимости от направления. В западных портах котировки были в диапазоне $144,5–176,5 за тонну, в восточных — $129–145 за тонну. Как сказано в обзоре NEFT Research, ожидания восстановления индийских закупок после муссонов пока не оправдываются, а на западных рынках на котировки давит переизбыток предложения.

Прежде цены на российский коксующийся уголь относительно динамично росли (см. “Ъ” от 24 августа). Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин говорит, что в июле—августе котировки поддержало снижение предложения, вызванное ограничением добычи в Китае и снижением экспорта из Монголии и США. В конце августа, по его словам, уместнее говорить о стабилизации цен, хотя и активность на рынках энергетического и металлургического угля снизилась.

Колебания, продолжает господин Семин, вызваны предпочтением закупок на споте перед долгосрочными контрактами. «Металлурги в странах АТР ожидают дальнейшего снижения цен на сырье»,— говорит аналитик. По его словам, из-за разницы рыночных ожиданий между продавцами и покупателями фиксация стоимости угольной продукции для контрактов с поставкой в конце сентября—октябре затруднительна. «Ситуацию усугубляют переполненные портовые склады. Высокие запасы угля в китайских портах не стимулируют закупки новых крупных партий, создавая дополнительное давление на цены»,— указывает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов допускает, что котировки могут снизиться еще на 7–10% от текущих уровней. «Это и будет нижней границей, при которой экспорт металлургических углей остается рентабельным для российских производителей»,— говорит он. Агентство НРА прогнозирует снижение на $10–20 за тонну, сообщил Сергей Гришунин. По словам начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олега Абелева, критический уровень рентабельности для российских экспортеров коксующегося угля — $100–110 за тонну.

Другой вопрос, что при снижении спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе возможностей для экспорта остается не так много. По словам Александра Котова, часть объемов можно перенаправить в страны Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезию, и теоретически можно увеличить поставки в Южную Корею, но там жесткая конкуренция со стороны Австралии и Канады. NEFT Research в обзоре сообщает о продаже партии во Вьетнам по $131–132 за тонну с учетом стоимости фрахта (CFR) с отгрузкой в сентябре.

Сталелитейная отрасль сама находится под давлением из-за перепроизводства стали и сокращения спроса. В июле выплавка стали снижалась на 1,3% год к году и на 0,85% в месячном выражении, до 150,1 млн тонн, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA). Китай сократил производство в июле на 4% в годовом сравнении, до 79,7 млн тонн.

Олег Абелев говорит, что китайская сталелитейная промышленность работает не на полную мощность из-за кризиса в строительном секторе, а Юго-Восточная Азия сильно зависит от конъюнктуры китайского рынка и тоже испытывает экономические трудности. Как отмечает Сергей Гришунин, сталелитейные мощности стран Юго-Восточной Азии ориентированы на производство полуфабрикатов для Китая, поэтому ослабление спроса в КНР вызывает цепную реакцию по всему региону. Многое будет зависеть от возможных стимулирующих мер китайского правительства для поддержки строительного сектора, добавляет эксперт.

Полина Трифонова