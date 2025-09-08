В Ростове-на-Дону автобусы №1А и №13 не вышли на маршруты в сентябре

В Ростове-на-Дону автобусы №1А «Суворовский – Главный Автовокзал» и №13 «СТ «Утро» – Главный автовокзал» не вышли на маршруты с наступлением сентября. Об этом пишет портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на официальный сервис отображения транспорта и данные Городского центра управления пассажирскими перевозками.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ряд маршрутов общественного транспорта перестал обслуживаться в столице региона из-за того, что водители ушли в отпуска. Такую причину на встрече с общественниками и журналистами обозначил в конце августа и. о. директора департамента транспорта города Дмитрий Тарасов.

Тем не менее, по данным портала, маршрут №13 не обслуживается с апреля, №1А – с конца июня. Ответственный за автобус №1А перевозчик МУП «РТК» сообщил, что обслуживать его не будет. Причинами стали поломки автобусов-гармошек и переброска машины на маршрут №98, который обслуживает Западный жилой массив и ЖК «Красный Аксай».

Константин Соловьев