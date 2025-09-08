Макрон призвал решить палестинский вопрос после теракта в Иерусалиме
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Иерусалиме. По последним данным, в результате стрельбы, которую устроили двое мужчин, погибли шесть человек, еще 12 госпитализированы.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters
«Спираль насилия должна быть прервана. Только политическое решение позволит восстановить мир и стабильность для всех в регионе»,— написал Эмманюэль Макрон в соцсети X.
Утром 8 сентября двое вооруженных мужчин зашли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам. Нападавшие были ликвидированы ЦАХАЛом. Израильская армия приведена в боевую готовность, пока полицейские проводят обыски на Западном берегу реки Иордан и ищут возможных сообщников стрелков.