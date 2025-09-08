Титов заявил о готовности компаний из США вернуться на российский рынок

Крупный и малый бизнес США готов вернуться в Россию после урегулирования вопросов «в политической сфере», заявил спецпредставитель президента РФ Борис Титов. О каких конкретно компаниях идет речь, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Конечно, есть перспективы (возвращения американских компаний.— "Ъ")... Все зависит от того, как мы урегулируем все вопросы, которые сегодня еще остаются на повестке дня с точки зрения ситуации, которая сложилась в политической сфере» сказал господин Титов ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Президент Владимир Путин говорил, что очень много американских компаний хотят возобновить или начать работу с Россией. По его словам, аналогичное желание есть у европейских компаний. Он утверждает, что фирмы ждут смены политической обстановки. Возвращения международных марок ждут даже те российские покупатели, которые перешли на локальные бренды за последние три года, заявил «Ъ» глава российского подразделения немецкой одежной сети Tom Tailor в РФ Сергей Кондаков.

О том, почему западные бренды неизбежно вернутся в Россию, читайте в интервью Сергея Кондакова.