Путин сообщил, что в США много желающих работать с Россией

«Очень много» американских компаний хочет возобновить или начать работу с Россией, заявил президент Владимир Путин. Этого же хотят и европейские компании, заверил президент. Фирмы ждут смены политической обстановки, чтобы приступить к работе с РФ, сказал он.

«Мы ни от кого не отворачивались, мы никого не выгоняли. Кто хочет — всегда может вернуться»,— сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума. Впрочем, он отметил, что их возвращение будет происходить «исходя из тех условий, которые складываются на данный момент». Владимир Путин добавил, что многие иностранные фирмы понесли серьезные убытки, когда решили приостановить свою деятельность в России.

Президент не раз говорил о том, что иностранные компании, покинувшие Россию, в итоге начнут возвращаться. При этом он заявлял, что российским властям на это нужно будет смотреть прагматически. Если возобновление работы какой-либо компании для РФ будет невыгодно, найдутся тысячи причин, чтобы ее не пускать, говорил он в мае. Также он считает, что восстановление отношений с другими странами зависит не от России, а «прежде всего от западных партнеров».