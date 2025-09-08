Коллекторское агентство из Ростова-на-Дону разместило облигации на 500 млн рублей
Ростовское коллекторское агентство «Юридическая служба взыскания» (ПКО ЮСВ) 5 сентября разместило на Московской бирже первые облигации. Их объем составил 500 млн руб. Информацию об этом опубликовали на портале раскрытия корпоративной информации.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Срок погашения облигаций — 3 года, а номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. руб.
В июле этого года Мосбиржа допустила облигации ЮСВ к торгам. Их внесли в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг.