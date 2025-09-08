Меньше половины ростовских компаний отслеживают резюме сотрудников

В Ростове-на-Дону 44% компаний отслеживают активность сотрудников на рекрутинговых сайтах. Об этом сообщили в пресс-службе портала Superjob.

Из результатов исследований следует, что 34% респондентов следят за сотрудниками давно, еще 10% заинтересовались этой практикой недавно. Кроме того, 46% опрошенных не отслеживает резюме сотрудников.

Наиболее активно за резюме сотрудников следят в IT-компаниях: такой подход практикуют 6 из 10 участников опроса. В банковской сфере этот показатель составляет 55%, в продажах — 50%, в промышленности — 48%, в строительстве — 44%.

Мария Хоперская