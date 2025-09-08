Синоптик Тишковец: на севере Подмосковья зафиксировали «радиационные» туманы

Утром в северных районах Московской области наблюдались «радиационные» туманы. Они значительно ухудшали видимость, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Природное явление фиксировалось в Клину, Волоколамске и Дмитрове.

Эксперт подчеркнул, что термин «радиационный» связан исключительно с инфракрасным излучением поверхности Земли и не имеет отношения к радиоактивности. Это излучение безопасно для человека и не влияет на здоровье.

Чаще всего такие туманы возникают в низинах, куда стекает более холодный воздух. Согласно статистике, в 75% случаев радиационные туманы рассеиваются после восхода солнца, зачастую не позднее чем через три часа после появления первых лучей, благодаря прогреву и усилению ветра.

В Клинском районе влажность воздуха достигала 100%, а видимость снизилась до 50 м, в Волоколамске — 99% влажности и видимость 200 м, в Дмитрове — 97% влажности и видимость 500 м. По словам господина Тишковца, радиационные туманы образуются в безоблачные ночи при высокой влажности, когда земная поверхность активно излучает тепло в виде инфракрасного излучения, охлаждается, и прилегающий слой воздуха остывает. При этом водяной пар конденсируется, формируя плотный туман.