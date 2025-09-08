Ростовская область вошла в топ-3 регионов России с высокой смертностью в ДТП

В списке регионов с самой высокой смертностью в дорожно-транспортных происшествиях Ростовская область заняла третье место с показателем 500 случаев в 2024 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные МВД России.

Самое большое количество погибших в дорожных авариях в прошлом году в Краснодарском крае — 789 смертельных случаев, в Московской области – 649 погибших и в Ростовской области — 500 погибших человек.

В то же время в Центральном федеральном округе в ДТП погибли более 3,3 тыс. человек, немногим меньше в Приволжье – 2,9 тыс. На Урале зафиксировано более 1,1 тыс. погибших в дорожных авариях. В Северо-Западном федеральном округе в ДТП погибло более тысячи человек, как и в Северо-Кавказском федеральном округе.

Всего за прошлый год в стране зафиксировано свыше 14,4 тыс. погибших в ДТП.

Наталья Белоштейн