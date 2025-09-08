Александр Овечкин занял 50-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин расположился на 50-й строчке рейтинга лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network. На данный момент опубликована первая часть перечня, в которой представлены места от 41-го до 50-го.
В прошлом сезоне Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах — 897. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894). Всего в сезоне-2024/25 российский нападающий провел 75 матчей (включая play-off), записав в свой актив 79 очков (49 голов+30 результативных передач).
Ранее 39-летний форвард вошел в топ-20 лучших крайних нападающих НХЛ. В том списке он занял 17-е место.
Грядущий сезон станет для Александра Овечкина последним по действующему контракту с «Вашингтоном». Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 8 октября.