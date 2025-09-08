Александр Овечкин занял 50-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин расположился на 50-й строчке рейтинга лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network. На данный момент опубликована первая часть перечня, в которой представлены места от 41-го до 50-го.

В прошлом сезоне Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах — 897. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894). Всего в сезоне-2024/25 российский нападающий провел 75 матчей (включая play-off), записав в свой актив 79 очков (49 голов+30 результативных передач).

Ранее 39-летний форвард вошел в топ-20 лучших крайних нападающих НХЛ. В том списке он занял 17-е место.

Грядущий сезон станет для Александра Овечкина последним по действующему контракту с «Вашингтоном». Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 8 октября.

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004 Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах Фото: Reuters / Ellen Ozier Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги Фото: Reuters / Joe Giza За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн

На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу

На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место Фото: Reuters / Jim Young На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги Фото: Reuters / Mike Cassese Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото 22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги Фото: AP / Alex Brandon Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн

На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году

На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports 8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс» Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters «Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»

Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images «Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»

