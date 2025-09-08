В Энергодаре сообщили о налете беспилотников

Мэр Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, сообщил о налете беспилотников. По словам Максима Пухова, сбиты три БПЛА, еще два подавлены системой РЭБ.

«Налет продолжается»,— написал Максим Пухов в Telegram-канале. Он предупредил жителей Энергодара, что находиться на открытой местности небезопасно, и призвал перенести «поход в магазин или посещение заправки на другое время».

По данным Минобороны, с 8:00 до 11:00 мск силы ПВО сбили 13 беспилотников над Крымом и Черным морем. В предыдущий раз Максим Пухов сообщал о налете БПЛА на Энергодар 3 сентября.