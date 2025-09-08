AFP: спецпосланник ЕС О’Салливан обсудит в Вашингтоне санкции против России

Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан возглавит делегацию ЕС на переговорах с США в понедельник в Вашингтоне, передает агентство AFP со ссылкой на неназванного чиновника. Стороны обсудят координацию по вопросам антироссийских санкций, а также содержание 19-го пакета европейских рестрикций в отношении России. Встречи запланированы на понедельник и вторник.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать старт второму этапу санкций против России из-за конфликта на Украине. До этого он отмечал, что у него остаются в запасе «фаза два и фаза три» против Москвы на случай, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут затягиваться. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе также говорил, что США открыты к сотрудничеству со странами Евросоюза для введения санкций в отношении партнеров РФ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны Евросоюза рассматривают введение 19-го пакета антироссийских санкций, который затронет примерно шесть банков и энергетических компаний РФ. В числе планируемых ограничений, по данным Bloomberg, санкции против российских платежных систем и систем кредитных карт, а также криптовалютных бирж. Кроме того, обсуждается введение дополнительных ограничений на торговлю российской нефтью. ЕС также собирается ужесточить санкции против крупных нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми, в частности, пользуются «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. 19-й пакет ограничений планируется принять в сентябре. По информации Bloomberg, ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении стран, которые помогают России обходить действующие ограничения.

Подробнее о 18-м пакете санкций — в материале «Ъ» «Ценовой потолок поплыл».

Анастасия Домбицкая