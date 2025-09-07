Минфин США призвал ЕС вместе вводить новые санкции для «обрушения» экономики РФ

США открыты к сотрудничеству со странами Евросоюза для введения санкций в отношении партнеров РФ. Это могло бы «обрушить» экономику России, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

«Сейчас мы участвуем в гонке: как долго сможет продержаться украинская армия и как долго сможет продержаться российская экономика»,— заявил господин Бессент.

Он полагает, что если США и ЕС введут дополнительные пошлины для стран, которые покупают российскую нефть, экономика РФ не выдержит. Это заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров, считает министр.