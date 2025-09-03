В Ростове на левом берегу Дону обнаружили тело пропавшей жительницы Аксая

В лесополосе на левом берегу Дона в Ростове обнаружено тело 40-летней жительницы города Аксая. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 25 августа женщина приехала из Аксая в Ростов-на-Дону и перестала выходить на связь. Причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что пропавшая является матерью двоих детей-инвалидов, из Аксая в Ростов она ехала вместе с бывшим мужем.

Мария Иванова