Правительство направит 7,4 млрд руб. на новое медоборудование для онкобольных

Правительство России направит более 7,4 млрд руб. на обновление медицинского оборудования в регионах в 2026–2027 годы. Деньги выделяют в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщает пресс-служба правительства.

Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят из федерального бюджета, финансирование получат 56 регионов. Деньги направят на модернизацию техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также на дооснащение медучреждений таким оборудованием.

В 2026 году регионы получат на эти цели более 3,9 млрд руб., в 2027 году — более 3,5 млрд руб. Упомянутый федеральный проект входит в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Минздрав сообщал, что в 2024 году почти у 700 тыс. пациентов в России впервые обнаружили злокачественное новообразование. Это на 3,5% больше, чем в 2023 году. По состоянию на начало сентября под диспансерным наблюдением у онкологов было более 4,4 млн россиян. Доля пациентов, зарегистрированных в диспансерах пять и более лет, выросла на 10,5%.

