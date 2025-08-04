Всему свое койко-место и время

Срок вступления в силу новых, более строгих требований к оборудованию онкологических отделений переносится с 2026 на 2030 год, следует из проекта приказа Минздрава. Речь идет о правилах, обязывающих клиники иметь строго определенное количество коек для пациентов. Пойти на уступки ведомство ранее призывали эксперты: они просили Минздрав дать клиникам время перестроиться, избежав закрытия части медицинских учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минздрав собирается отложить вступление в силу требований к коечному фонду онкологических центров, оказывающих медицинскую помощь по направлениям «радиология», «онкология», «радиотерапия» и «химиотерапия». Поправки в ведомственный приказ №116н 2021 года министерство опубликовало на regulation.gov.ru.

Новый порядок онкологической помощи взрослому населению, напомним, был принят Минздравом в 2021 году и начал вступать в силу поэтапно с 1 января 2022 года. Среди прочего планируется ужесточить стандарты оснащения онкологического диспансера и «структурных единиц медицинских организаций, участвующих в оказании онкологической помощи». По новым правилам отделение противоопухолевой терапии должно иметь от 20 до 50 коек, отделение радиотерапии — не менее 5 коек на одну установку. В хирургическом отделении должно быть от 25 до 50 коек.

Новые правила должны были вступить в силу с 1 января 2026 года, теперь срок планируется перенести на 1 января 2030 года.

Еще в 2021 году планы Минздрава вызвали критику экспертов, в том числе Национальной ассоциации управленцев в сфере здравоохранения (НАУЗ; объединяет более 500 клиник и их руководителей со всей страны). Из-за новых правил в больницах маленьких городов или в небольших частных клиниках, где нет достаточного количества коек, лечиться будет запрещено, предупреждали они. В конце апреля 2025 года, сообщал “Ъ”, ассоциация обратилась в Минздрав с просьбой пересмотреть требования к коечному фонду. Эксперты предупредили, что в противном случае подавляющее число действующих негосударственных клиник этого профиля рискуют закрыться.

По данным Минздрава, в 2024 году почти у 700 тыс. пациентов в России было впервые обнаружено злокачественное новообразование. Это на 3,5% больше, чем в 2023 году.

«Значительное число негосударственных медицинских организаций закупило дорогостоящее медицинское оборудование, используемое при оказании онкологической помощи, до 2022 года,— сообщали в НАУЗ.— Срок его службы составляет в основном десять лет. В случае прекращения оказания онкологической помощи негосударственными организациями оборудование будет фактически утрачено». В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой от зампредседателя совета и гендиректора АО «Фармстандарт» Григория Потапова и директора благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой говорилось, что ограничение по созданию радиотерапевтических мощностей приведет к снижению инвестиционной привлекательности отрасли для потенциальных ГЧП-партнеров. Авторы призывали не вводить в действие порядок в текущем виде без оценки регулирующего воздействия, аудита онкологической службы Минздравом, а также оценки дополнительных затрат регионов на приведение организаций в соответствие с нормами.

Минздрав, отвечая на критику сообщества, ранее указывал, что строгие ограничения нужны для соответствия клиническим рекомендациям, а это невозможно без создания необходимых структурных подразделений, «обеспечивающих непрерывность и последовательность лечебного процесса». Изложенные ранее планы ужесточить требования сохранились, но вступят в силу на четыре года позже. В пояснительных материалах к проекту не сказано, в связи с чем принято такое решение.

В НАУЗ решение Минздрава поддержали. Оно основано на мнении профессионального сообщества, уверен председатель комитета по правовому обеспечению НАУЗ Александр Аронов. Член правления НАУЗ, основатель клиники МАММА Ирина Коренблит отметила, что резкое внедрение новых требований могло бы привести к снижению доступности помощи. Отсрочка вступления в силу данного приказа, считает госпожа Коренблит, даст системе «шанс перестроиться без потерь».

Наталья Костарнова